İngiltere'de otomobil üretimi şubatta geriledi

Yurt içi pazar için üretilen araç sayısı 12.745 oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 azaldı. İhracat için üretilen araç sayısı ise 53.140’a gerileyerek yüzde 11,5 düşüş kaydetti. Elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit araç üretimi de yüzde 2,8 azalışla 26.629 adede indi; bu segment toplam üretimin yüzde 40’ını oluşturdu.

SMMT Başkanı Mike Hawes, “İngiltere'de araç üretimi ve ihracatın yeniden düşmesi son derece endişe verici. Üstelik bu rakamlar Orta Doğu’daki kriz öncesine ait” dedi. Hawes, savaşın sektöre ek baskı getirdiğini vurguladı.