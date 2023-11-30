İngiltere'de otomobil üretimi yüzde 32 arttı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam otomobil üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 31,6 artarak 91 bin 521'e yükseldi.

Ekimde iç piyasaya yönelik otomobil üretimi yıllık bazda yüzde 23,9 yükselerek 16 bin 178'e, dış pazara yönelik otomobil üretimi ise yüzde 33,4 artarak 75 bin 343'e ulaştı.

Ülkede ekim sonuna kadar toplam otomobil üretimi ise bir önceki döneme göre yüzde 16,7 yükselerek toplam 751 bin 422'ye çıktı.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Bir dizi önemli yatırım duyurusunun ardından gelen bu rakamlar, Birleşik Krallık otomotiv sektörü için parlak bir 2024 yılının habercisi. Hükümet ve sanayi, sektörün karbonsuz bir geleceğe evrilmesi için milyarlarca dolar harcıyor." ifadelerini kullandı.