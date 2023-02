İngiltere'de otomotiv üretimi gerilemeye devam ediyor

Takip Et

İngiltere'de, bazı üreticilerin tedarik zinciri sıkıntıları sürerken, otomotiv üretimi aralık ayındaki yüzde 17,9'luk sert düşüşün ardından, Ocak 2023'te de yıllık bazda yüzde 0,3 ile hafif daraldı. Üretim 68 bin 790 adet olarak gerçekleşti.

Aynı zamanda, elektrikli otomobil üretimi büyümeye devam etti ve kombine bataryalı elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit elektrikli araç üretim miktarı yüzde 49,9 artışla 28 bin 329 adede ulaştı.

The Society of Motor Manufacturers and Traders Limited İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, rakamlara ilişkin olarak, " Otomotiv üretimi, düşük karbon ekonomisi için uzun vadeli büyüme sağlayabilir ancak sektörün rekabetçi koşullara ihtiyacı var. Son küresel gelişmeler, karşı çıkılmazsa veya hafifletilmezse İngiltere'yi dezavantajlı duruma düşürebilecek artan korumacılığı gösteriyor" dedi.