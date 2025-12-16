İngiltere'de özel sektör faaliyetleri aralıkta ivme kazandı

S&P Global tarafından açıklanan öncü verilere göre, İngiltere'de Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,1 puanla son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bileşik PMI kasımda 51,2 olmuştu.

Hizmet ve imalat sanayi PMI da sırasıyla 52,1 ve 51,2 puana yükseldi. İmalat sektörü PMI son 15 ayın en yüksek seviyesini gördü. Kasımda hizmet PMI 51,3 ve imalat sanayi PMI 50,2 olarak ölçülmüştü.

Aralık verileri, Ekim 2024'ten beri yeni işlerdeki en güçlü artışın desteğiyle, İngiltere özel sektör ekonomisinde iş faaliyetlerinin büyümesinin yeniden ivme kazandığına işaret etti. Ancak personel sayısındaki kesintiler devam etti ve istihdamdaki düşüş eğilimi 15'inci aya taşındı.

Ülkede girdi maliyetleri mayıstan beri en hızlı artışı gösterdi.

S&P Global Market Intelligence Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, aralıktaki PMI verilerinin, yıl sonunda ekonomik büyümenin hızlandığına ilişkin "sevindirici" haberlere işaret ettiğini belirtti.

İşletmelerin 26 Kasım'da açıklanan Sonbahar Bütçesi sonrası belirsizliğin ortadan kalkmasıyla kısmen canlandığını kaydeden Williamson, "PMI, aralık ayında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesinin yüzde 0,2'ye hızlandığına işaret ediyor ancak dördüncü çeyrek genelinde yüzde 0,1 seviyesinde daha mütevazı bir artış öngörülüyor. İş dünyası güveninde, geçen yıl bütçe sonrası yaşanan karamsarlığın tekrar yaşanmaması ise büyük bir rahatlama." ifadelerini kullandı.