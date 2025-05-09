İngiltere’de perakende canlandı

İngiltere'de perakende satışlar Nisan ayında artış gösterdi. İngiliz Perakende Konsorsiyumu ve Sensormatic Solutions IQ tarafından hazırlanan rapora göre, 3 Mayıs'ta sona eren dört hafta boyunca ana cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerini kapsayan mağazalara yapılan ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı.

Ancak bu rakam, 2024 yılında tatil mart ayında iken Paskalya'nın Nisan ayına denk gelmesi nedeniyle yıllık bazda bir sapmayı temsil etmekte.

Mart ayında mağazalara yapılan ziyaret sayısı yüzde 5,4 düşmüştü.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, “Bu, Birleşik Krallık genelinde mevsimsel olmayan sıcak ve aydınlık havayı yansıttı” dedi.

Mart ayındaki yüzde 1,2'lik düşüşe kıyasla Nisan ayında en büyük artış yüzde 7,5 ile perakende parklarına yapılan ziyaretlerde görüldü.

Alışveriş merkezi ziyaretleri bir önceki ay yüzde 5,8'lik düşüşe kıyasla yüzde 5,6 artarken, ana cadde mağazaları ziyaretleri de bir önceki ay yüzde 4,0'lık düşüşe kıyasla yüzde 5,3 arttı.

Aylık bazda en büyük artış Kuzey İrlanda'da görülürken, onu Galler ve Batı Midlands takip etti.

Dickinson, “Perakendeciler bu ivmenin yaz aylarında da devam etmesini umuyor” diye ekledi.