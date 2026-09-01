İngiltere'de perakende fiyatları 2,5 yılın zirvesine çıktı

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İngiltere'de perakende fiyatlarındaki artış ağustosta hızlanarak 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra enerji maliyetleri ve küresel yapay zekâ yatırımlarının elektronik bileşenler üzerindeki etkisi enflasyonist baskıyı artırdı.

İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, mağaza fiyat endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Temmuz ayında yüzde 0,9 olan yıllık artış, böylece Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gıda enflasyonu yüzde 2,8'e yükseldi

Fiyat artışları hem gıda hem de gıda dışı ürünlerde hızlandı.

Gıda enflasyonu temmuzdaki yüzde 2,2 seviyesinden ağustosta yüzde 2,8'e yükselerek son dört ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Gıda dışı ürünlerdeki yıllık fiyat artışı ise yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a çıkarak Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, yüksek enerji, girdi ve emtia maliyetlerinin perakende fiyatlarına yansımaya başladığını belirtti. Dickinson, söz konusu etkinin özellikle ithal edilen, işlenen ve oda sıcaklığında saklanan gıda ürünlerinde belirginleştiğini ifade etti.

Yapay zeka elektronik fiyatlarını etkiliyor

Gıda dışı ürünlerde ise elektrikli ürünlerdeki fiyat artışı öne çıktı. Dickinson, küresel ölçekte hız kazanan yapay zeka yatırımlarının bellek yongaları ve depolama birimlerine yönelik talebi artırarak bu bileşenlerin maliyetlerini yukarı çektiğine işaret etti.

Artan maliyetlerin hanehalkı bütçeleri üzerinde ilave baskı yaratacağını belirten Dickinson, önümüzdeki ayların İngiliz tüketiciler açısından zorlu geçebileceği uyarısında bulundu.

İran'daki çatışmalar tedarik zinciri için risk oluşturuyor

İngiltere'nin önde gelen perakende şirketlerinden Next ve J Sainsbury de İran'daki çatışmaların enerji ve denizcilik piyasalarında yarattığı dalgalanmanın tedarik zincirleri üzerindeki risklerine dikkat çekti.

Çatışmaların uzaması halinde ithalat maliyetlerinin daha da artabileceği belirtilirken, yüksek ücret ve vergi maliyetleriyle karşı karşıya bulunan İngiliz şirketlerinin artan giderleri tüketici fiyatlarına ne ölçüde yansıtacağı önem kazandı.

Fiyatlardaki yükseliş aynı zamanda yaz dönemi promosyonlarının sona erdiği ve tüketicilerin indirim arayışının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

NIQ Perakendeci ve İş Dünyası İçgörüleri Başkanı Mike Watkins de tedarik zincirindeki maliyet baskılarının devam edeceğini ve sonbahara girilirken perakendeciler arasındaki fiyat rekabetinin daha da artmasının beklendiğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonda yüzde 3,2'lik zirve bekliyor

Perakende fiyatlarındaki yükseliş, İngiltere'de genel enflasyonun da yeniden hızlandığı bir dönemde gerçekleşti. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 2,9'a çıkarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, genel tüketici enflasyonunun ekim ve kasım aylarında yüzde 3,2 ile zirveye ulaşmasını öngörüyor. Bankanın tahminlerine göre gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise aralık ayında yüzde 3,5'e çıkacak.