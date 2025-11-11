İngiltere'de perakende satış büyümesi zayıfladı

Toplam perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı. Bu oran, 12 aylık ortalamanın altında kalarak Mayıs ayından bu yana en yavaş büyümeyi gösterdi. Like-for-like satış büyümesi ise Eylül ayındaki yüzde 2'den yüzde 1,5'e geriledi.

Oyuncak, elektronik ve giyim satışlarında neredeyse hiç büyüme olmadı. Gıda dışı harcamalar durgun seyretti.

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'daki bütçe açıklamasında vergi artışlarının beklenmesi ekonomiyi bekleme moduna soktu. Black Friday ise iki gün sonra başlayacak.

Tesco Plc ve J Sainsbury Plc dahil marketler geçen ay Reeves'e bir mektup göndererek, süpermarketler için daha yüksek işletme vergileri gibi vergi artışlarının etkisini ailelerin "kaçınılmaz olarak hissedeceği" konusunda uyardı.

BRC Genel Müdürü Helen Dickinson, perakendecilerin Black Friday'den hayati bir destek beklediğini ancak yaklaşan bütçe kararlarının kırılgan tüketici güvenini baltalama riski taşıdığını belirtti.

Gıda satışları geçen ay daha iyi performans gösterdi. Toplam satışlar yüzde 3,5, like-for-like satışlar yüzde 3,1 arttı. Ancak bu artış, yüksek hacimden ziyade artan fiyatlardan kaynaklandı.