İngiltere'de perakende satışlar ağustosta %0,5 yükseldi
İngiltere'de perakende satış hacmi ağustosta aylık %0,5 arttı. Piyasa %0,2 düşüş beklerken gelen veri, temmuzdaki %0,5'lik gerilemeyi telafi etti.
Veriler İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi ONS'den geldi. ONS'nin 18 Eylül 2026'da yayımladığı rapora göre perakende satışlar ağustosta aylık bazda %0,5 büyüdü.
Piyasada beklenti %0,2'lik düşüş yönündeydi. Açıklanan rakam beklentiden pozitif ayrışırken, temmuzda kaydedilen %0,5'lik kayıp da geri alınmış oldu.
Gıda ve giyim destekledi, akaryakıt zayıf kaldı
Artışın arkasında gıda ve giyim tarafındaki toparlanma var. Büyük ölçekli mağazalarda da satış hacminin yükseldiği görüldü.
Akaryakıtta ise tablo tersine döndü. ONS, pompa fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt satış hacminin düştüğünü bildirdi. Bu kalemdeki gerileme toplam artışı kısmen sınırladı.
Gözler enerji ve faiz tarafında
Tüketici tarafında enerji faturalarına dair endişe sürerken, ağustosta hanehalkı harcamalarının tasarruflarla desteklendiği izlendi. Hükümetin hayat pahalılığına ilişkin adımları da piyasada takip ediliyor.
Önümüzdeki döneme ilişkin risk olarak ocak ayı öne çıkıyor. Ocakta enerji fiyatlarının %25 civarında artması ve enflasyonun %4'ün üzerine çıkması bekleniyor.
Para politikası tarafında İngiltere Merkez Bankası (BoE) 17 Eylül'de faizi sabit tuttu ve politika faizini %3,75'te bıraktı. Banka, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji üzerindeki etkisini izlediğini açıkladı. İş gücü piyasasında ise firmaların istihdam tarafında temkinli durduğu belirtiliyor.
Bir sonraki perakende satış verisi 23 Ekim 2026'da yayımlanacak.