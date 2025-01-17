  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2024'te yüzde 0,3 azaldı
Takip Et

İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2024'te yüzde 0,3 azaldı

İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 düşüş gösterirken, beklentilerin oldukça altında kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2024'te yüzde 0,3 azaldı
Takip Et

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2024'e ilişkin daha önce yüzde 0,2 artış olarak açıklanan perakende satışları aşağı yönlü revize ederek yüzde 0,1 artışa çevirdi ve aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı. Beklenti, perakende satışların yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Süpermarket satışlarındaki düşüş, gıda dışı mağazalardaki satışla dengelense de ay genelinde satışlar yavaşlama gösterdi.

Perakende satışlar son çeyrekte ise önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 düştü.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, perakende satışların kasımdaki hafif artışın ardından aralıkta gerilediğini belirterek, "2013'ten beri en düşük seviyesini gören gıda satışları, bu düşüşte etkili oldu. Noel tatiline bağlı olarak giyim ve ev eşyalarındaki satışlar için daha iyi bir ay geçirildiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Küresel Ekonomi
Japon şirketleri Trump'ın gümrük vergilerine hazırlanıyor
Japon şirketleri Trump'ın gümrük vergilerine hazırlanıyor
ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşmeye devam ediyor
ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşmeye devam ediyor
BOJ piyasalarda şok yaşanmaz ile gelecek hafta faiz artıracak
BOJ piyasalarda şok yaşanmaz ile gelecek hafta faiz artıracak
Küresel dizel fiyatlarında yaptırım yükselişi!
Küresel dizel fiyatlarında yaptırım yükselişi!
Küresel konteyner navlun fiyatları üç hafta sonra ilk kez geriledi
Küresel konteyner navlun fiyatları üç hafta sonra ilk kez geriledi
ABD’nin piyasa hakimiyeti sürecek!
ABD’nin piyasa hakimiyeti sürecek!