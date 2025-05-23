İngiltere'de perakende satışlar beklentileri aştı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre perakende satış hacmi Mart ayındaki %0,1'lik artışın ardından Nisan ayında aylık %1,2 yükseldi. The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler %0,3'lük bir artış bekliyorlardı.

Bu artış, Covid-19 pandemisinin ilk karantinalarının ardından işletmelerin yeniden açılmasının ardından 2020 ortalarından bu yana ilk kez gerçekleşen üst üste dördüncü aylık artış oldu. ONS, Nisan ayına kadarki üç aylık dönemde, Ocak ayına kadarki üç aylık dönemle kıyaslandığında hacimlerin %1,8 oranında arttığını ve bunun yaklaşık dört yılın en büyük artışı olduğunu belirtti.

ONS kıdemli istatistikçisi Hannah Finselbach, “Güneşli gökyüzü ve ılık hava Nisan ayında perakende satışların artmasına yardımcı oldu ve çoğu sektörde güçlü ticaret gerçekleşti” dedi.

Büyük mağazalar ve ev eşyası mağazalarındaki büyümeye rağmen Nisan ayında giyim satışları düşse de, gıda mağazaları satışları Şubat ve Mart aylarındaki düşüşleri telafi ederek %3,9 oranında arttı.

Cuma günü açıklanan ayrı bir veriye göre, tüketici güveni, ABD'nin İngiliz mallarına yönelik bazı ithalat tarifelerini geri çekmeyi kabul etmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın temel faiz oranını düşürmesinin bir sonucu olarak bu ay düşük seviyelerden yükseldi.