İngiltere'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde düştü
İngiltere'de perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 1,2 geriledi.
İngiltere'de seçim endişesi ve kötü hava koşulları haziran ayında tüketicilerin perakende satış noktalarından uzaklaştı.
Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre perakende satış hacmi haziran ayında aylık bazda %1,2 gerileyerek mayıs ayındaki %2,9'luk artışın bir kısmını geri aldı. Ekonomistler %0,5'lik düşüş bekliyorlardı.
ONS baş ekonomisti Grant Fitzner, büyük mağazalar, giyim mağazaları ve mobilya mağazalarının düşüşe en büyük katkıyı yaptığını söyledi.
ONS, yılın ikinci çeyreğindeki satışların yılın ilk üç ayına kıyasla %0,1 düştüğünü de sözlerine ekledi.