İngiltere'de perakende satışlar ekimde mayıstan beri ilk kez düştü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, ağustos-ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde perakende satışlar önceki üç aya göre yüzde 1,1 arttı.

Giyim mağazalarında özellikle eylülde görülen güçlü performans perakende satışlara olumlu yansırken, bilgisayar ve telekomünikasyon perakendecilerinin satışları eylül ve ekim aylarında arttı. Böylece ağustos-ekim döneminde perakende satışlar önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 yükseldi.

Öte yandan perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 1,1 gerileyerek, mayıstan beri ilk kez düşüş gösterdi.

Perakendecilere göre bu düşüşün nedeni, tüketicilerin harcamalarını kasım ayındaki indirim dönemi öncesinde ertelemesi oldu.

Perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,5 ve eylülde yüzde 0,7 yükselmişti.