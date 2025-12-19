İngiltere'de perakende satışlar kasımda geriledi

Ekim ayında satışlar %1,1’lik ilk açıklamanın ardından %0,9’a revize edilen bir düşüş yaşamıştı. Deloitte’tan Oliver Vernon-Harcourt, iki ay üst üste yaşanan gerilemenin özellikle Black Friday ve erken Noel alışverişi döneminde perakendeciler için büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Reuters anketine katılan ekonomistler kasımda satışların %0,4 artmasını bekliyordu. ONS’tan Hannah Finselbach, bu yıl indirimlerin satışları önceki yıllardaki kadar artırmadığını, hanehalkı anketinde ise daha fazla alışveriş yapmayı planlayanların sayısına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla kişinin daha az alışveriş yapmayı düşündüğünü belirtti.

Kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde satışlar %0,6 arttı ancak bu, ağustos sonrası en zayıf artış oldu. Süpermarket satışları üst üste dördüncü ay düşerken, altın fiyatlarının dengelenmesiyle kuyumcularda talep azaldı.

ONS verileri ayrıca ekim ayına kadar olan üç ayda ekonomik çıktının düştüğünü ve işsizlik oranının 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Capital Economics’ten Paul Dales, zayıf tüketici harcamalarının büyümeyi 2025’te %1,4’ten 2026’da %1,0’a yavaşlatacağını öngördü.