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İngiltere'de perakende satışlar kasımda yüzde 0,2 arttı

İngiltere'de perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Haber Merkezi
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İngiltere'de perakende satışlar kasımda yüzde 0,2 arttı
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) kasım ayına ilişkin perakende satış rakamlarını açıkladı.

ONS'nin raporlama dönemi 27 Ekim-23 Kasım tarihlerini kapsadığından "Efsane Cuma" satışlarını içermeyen verilere göre, perakende satışlar söz konusu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Perakende satışlar ekimde ise yüzde 0,7 azalmıştı.

Market ve gıda dışı mağaza satışlarındaki büyüme, giyim satışlarındaki düşüşle dengelendi.

Gıda mağazalarındaki satışlar son üç ayda ilk kez artış göstererek yüzde 0,5 büyüdü.

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