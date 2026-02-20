İngiltere'de perakende satışlar ocakta beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Kasım 2025-Ocak 2026'ı kapsayan üç aylık dönem ve ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar söz konusu üç ayda önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 arttı. Akaryakıt ve gıda dışı satışlardaki hacim, bu büyümeyi destekledi.

Perakende satışlar ocakta ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, satışların ocakta yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar Aralık 2025'te yüzde 0,4 yükselmişti.

Geçen ayki artışta sanat eserleri, antika ve online mücevher satışlarındaki büyüme etkili oldu.