İngiltere'de perakende satışlar temmuzda yüzde 1,3 arttı

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British Retail Consortium verilerine göre toplam perakende satışlar temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Artış hazirandaki yüzde 1,9'un altında kalırken, uzun dönem ortalamasının da altında gerçekleşti.

Gıda satışları yıllık bazda yüzde 3,8 yükselirken, gıda dışı satışlar yüzde 0,7 geriledi. Sıcak hava giyim satışlarını desteklerken, ayakkabı satışlarında düşüş görüldü.

Institute of Grocery Distribution Üst Yöneticisi Sarah Bradbury, Orta Doğu'daki çatışmalar ve uzun süren sıcak havanın gıda tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Bradbury, bu durumun sonbahara girerken daha yüksek gıda maliyetleri ve hane bütçeleri üzerinde yeniden baskı oluşması ihtimalini artırdığını söyledi.

Barclays'ın daha geniş kapsamlı tüketici harcamaları göstergesi ise temmuz döneminde yüzde 2 arttı. Haziranda artış yüzde 1,9 seviyesindeydi. Zorunlu harcamalar yüzde 2,9, zorunlu olmayan harcamalar ise yüzde 1,6 yükseldi.

İngiltere'nin Dünya Kupası performansının etkisiyle publardaki işlem sayısı yüzde 10 arttı. Seyahat harcamalarında ise yurt içi tatiller öne çıkarken, havayolu harcamaları yüzde 6 düştü.

Barclays'ın tüketici güveni göstergesinde İngiltere ekonomisine ilişkin iyimserlik 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BRC verileri 5 Temmuz-1 Ağustos, Barclays harcama verileri ise 20 Haziran-23 Temmuz dönemini kapsadı.