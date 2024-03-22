İngiltere'de perakende satışlar yatay seyretti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede perakende satışlar şubatta aylık bazda değişiklik göstermedi. Ocakta, perakende satışlar yüzde 3,6 artmıştı.

Kıyafet ve mağaza satışları şubatta artarken gıda ve akaryakıt satışlarındaki düşüş bu büyümeyi dengeledi.

Ülkede Aralık 2023-Şubat 2024 aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki perakende satışlar ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1 geriledi.