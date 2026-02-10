İngiltere'de perakende satışlar yıla güçlü başladı

BRC ile KPMG’nin yayımladığı perakende izleme verilerine göre satışlar, ocakta yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Bu oran, Ocak 2025’te kaydedilen yüzde 2,6’lık artışın ve son 12 aylık ortalama olan yüzde 2,3’ün üzerinde gerçekleşti.

Aralık ayında yıllık büyüme yüzde 1,2’ye gerileyerek Aralık 2024’teki yüzde 3,2’lik artışın oldukça altında kalmıştı. Ocaktaki toparlanma, tüketicilerin Noel harcamalarını erteleyerek indirim dönemini beklemesinin etkili olduğuna işaret etti.

Gıda satışları ocakta yıllık yüzde 3,8 artarak geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,8’lik artışın üzerine çıktı ve 12 aylık ortalamaya paralel seyretti. Gıda dışı satışlar ise yüzde 1,7 artışla yüzde 1,1’lik ortalamanın üzerinde gerçekleşti ancak Ocak 2025’teki yüzde 2,5’lik artışın gerisinde kaldı.

Mağaza içi gıda dışı satışlar yıllık yüzde 2,0 yükselerek yüzde 0,9’luk ortalamayı aşarken, geçen yılki yüzde 2,5’in altında kaldı. Online gıda dışı satışlar yüzde 1,3 artış gösterdi; bu oran geçen yılki yüzde 2,2’nin ve yüzde 1,4’lük ortalamanın altında gerçekleşti. Online penetrasyon oranı ise yüzde 35,7’den yüzde 37,2’ye yükseldi ancak yüzde 37,4’lük ortalamanın gerisinde kaldı.

En güçlü performans sağlık ve güzellik kategorisinde görülürken, oyuncak ve bebek ekipmanları ile bilişim ürünleri bunu izledi. Ev aletleri ve giyim satışları yıllık bazda yatay seyrederken, ayakkabı satışları geçen yılın altına indi.

BRC CEO’su Helen Dickinson, aralıktaki zayıf seyrin ardından ocakta satışların hız kazandığını belirterek, tüketici güvenindeki iyileşmeye rağmen 2026’da zorlukların sürdüğünü vurguladı. Institute of Grocery Distribution temsilcisi Sarah Bradbury ise gıda enflasyonunun bir süre daha devam etmesinin beklendiğini ve tüketicilerin harcamalarını dikkatle değerlendirmeyi sürdüreceğini ifade etti.