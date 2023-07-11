İngiltere'de perakende satışlar yüzde 4,9 arttı

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG tarafından yayımlanan aylık perakende verilerine göre, geçen ay yüzde 4,9 artan perakende satışlar, 2022'nin aynı döneminde yüzde 1 düşüş göstermişti.

Geçen ayki büyüme, perakende satışlarda son 3 aydaki ortalama olan yüzde 4,6 ve son 12 aydaki ortalama olan yüzde 4 artışın üzerine çıktı.

Gıda satışları, bu dönemde yüzde 9,8 artarken, son 12 ay ortalaması olan yüzde 7,7'lik büyümeyi geride bıraktı. İnternet üzerinden gıda satışları ise yüzde 1 düştü.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, sıcak havanın etkisiyle yaz alışverişinin arttığını ve bunun da perakende satışlarına yansıdığını belirtti.

Buna rağmen tüketicilerin mobilya ve teknoloji aletleri gibi yüksek fiyatlı ürün alışverişlerinde daha temkinli olduğunu aktaran Dickinson, "Tüketici güveni kırılgan olmaya devam ediyor. Ancak gıda enflasyonunda son 2 aydır görülen gerilemenin etkisiyle tüketici güveni iyileşebilir." ifadelerini kullandı.