İngiltere'de perakende satışlardaki artış yavaşladı

Birleşik Krallık perakende satışları ekim ayında yıllık bazda yüzde 0,6 artarak, üç aylık ortalama artış olan yüzde 1,3'ün ve 12 aylık ortalama artış olan yüzde 1,0'ın altında kaldı. Ekim 2023'te satışlar yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu analisti Helen Dickinson, "Sonbahara iyi bir başlangıcın ardından Ekim ayındaki satış büyümesi hayal kırıklığı yarattı. Bu durum kısmen yarıyıl tatilinin bu yıl bir hafta sonraya denk gelmesinden kaynaklandı ve Ekim ayı rakamlarını olumsuz etkiledi; Kasım ayı satışları ise muhtemelen daha fazla artış gösterecektir. Bütçe öncesindeki belirsizlik ve artan enerji faturaları da bazı tüketicileri ürküttü. Ilıman havanın kış alışverişlerini ertelemesi nedeniyle en büyük darbeyi moda satışları aldı. Sağlık ve güzellik satışları canlı kalmaya devam etti ve güzellik takvimleri raflardan uçtu" dedi.

Gıda satışları ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde yıllık yüzde 2,9 artarak bir önceki yılki yüzde 7,9'luk artıştan geriledi. Bu artış 12 aylık ortalama artış olan yüzde 4,1'in gerisinde kalmıştır.

Gıda dışı satışlar aynı üç aylık dönemde yüzde 0,1 gerilerken ancak bu bir önceki yıl kaydedilen yüzde 1,0'lik düşüşten daha iyi bir sonuç oldu. Ayrıca 12 aylık ortalama düşüş olan yüzde 1,6'dan da daha iyi sonuçlarla ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde mağaza içi gıda dışı satışlar yıllık bazda yüzde 1,2 azalırken, online gıda dışı satışlar yüzde 0,4 arttı.