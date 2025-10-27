İngiltere'de perakende satışları yeniden düşüşte

  1. Ekonomim
İngiltere'de perakendeciler Ekim ayında satışlarda bir düşüş daha bildirdiler Maliye Bakanı Rachel Reeves'in gelecek ay açıklayacağı bütçenin yarattığı endişeler nedeniyle Kasım ayında daha fazla düşüş bekliyorlar.

İngiliz Sanayiciler Konfederasyonu (CBI), perakende satışlarının bir önceki yıla göre nasıl olduğunu gösteren göstergesinin bu ay -29'dan -27'ye marjinal olarak iyileştiğini ancak negatif kaldığını açıkladı.

CBI'ın gelecek aya ilişkin beklenen satış göstergesi -36'dan -39'a geriledi.

CBI baş ekonomisti Martin Sartorius, art arda 13. aydır düşen satış hacimlerinin, 26 Kasım'daki bütçe öncesinde artan tedbirle birleşen zayıf tüketici güvenini yansıttığını söyledi.

Sartorius, "Sonbahar bütçesi öncesindeki süregelen belirsizlik, geçen yılın mali kararlarının etkileriyle hâlâ boğuşan perakendeciler ve diğer dağıtım firmaları üzerindeki baskıyı derinleştiriyor. Güveni yeniden inşa etmeye ve büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olmak için maliye bakanı Kasım ayında başka iş vergisi artışı olmayacağına dair taahhüdünü yeniden teyit etmeli" diye konuştu.

