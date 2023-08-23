İngiltere'de PMI 31 ayın en düşüğünde

İngiltere'de Ağustos ayında hem imalat hem de hizmet sektörü aktiviteleri daraldı.

S&P Global/CIPS tarafından hazırlanan satın alma yöneticileri bileşik endeksi (Bileşik PMI) Ağustos ayında Temmuz ayındaki 50,8 puandan 47,9 puana gerileyerek Ocak ayından bu yana ilk kez 50 puan olan başa baş seviyesinin altına inerek daralmaya işaret etti. Bileşik PMI'nın Ağustos ayında aldığı 47,9 değeri 31 ayın en düşüğü oldu.

İmalat PMI Ağustos ayında 39 ayın en düşük seviyesi olan 42,5 puana gerilerken, hizmetler PMI da 7 ayın en düşük seviyesi olan 48,7 puana indi.

S&P Global Market ekonomisti Chris Williamson, öncü PMI verilerini yorumladı:

"Ağustos ayına ilişkin ilk PMI anketi enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da ılımlı hale geleceğine işaret etti. Aancak aynı zamanda enflasyonla mücadelenin artan resesyon riskleri gibi ağır bir maliyet taşıdığını gösterdi" dedi.

Ekonomide yeni bir daralmanın şimdiden göründüğünü, kaçınılmaz olduğunu savunan Williamson, PMI verilerinin GSYH'nın üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 oranında gerilediğinin işareti olduğunu vurguladı.