İngiltere’de sanayi siparişleri yeniden düştü

CBI’nin aylık sipariş dengesi endeksi şubatta -28 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında endeks -30 düzeyindeydi. Bu rakam, uzun dönem ortalaması olan -14’ün oldukça altında kaldı.

Üreticiler, enerji maliyetlerindeki artış, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifelerinin etkileri ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele ediyor. CBI’nin fiyat beklenti göstergesi şubatta +26 seviyesinde ölçüldü. Ocak ayında +29 ile Şubat 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

CBI kıdemli ekonomisti Cameron Martin, birçok firmanın hala düşük güven ve yüksek maliyet baskıları nedeniyle müşterilerinin temkinli davrandığını belirtti.

Anket, 26 Ocak–12 Şubat tarihleri arasında 305 üreticiden alınan yanıtlarla hazırlandı.