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İngiltere'de sanayi üretimi daraldı

İngiltere'de sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,3 daralırken, son üç aylık dönemde yüzde 0,2 büyüdü.

Haber Merkezi
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, imalat, madencilik ve taş ocakçılığı, su tedariki ve kanalizasyon sektörlerindeki daralma elektrik ve gaz sektörlerindeki büyümeyle dengelendi.

Böylece, nisanda ülkede sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,3 daraldı. Piyasalarda beklenti sanayi üretiminin nisanda yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi. Martta, üretim yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

Nisanda imalat sanayi üretimi de yüzde 0,3 geriledi.

Son üç aylık dönemde ise bir önceki üç aylık döneme göre sanayi üretimi yüzde 0,2 yükseldi. Bu dönemdeki büyümenin itici gücü imalat sanayi oldu.

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