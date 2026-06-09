İngiltere’de sıkılaşma baskısı: BoE faiz artırım döngüsünü kıracak mı?

Küresel tahvil piyasalarında ve para politikası projeksiyonlarında hareketlilik sürerken, İngiltere ekonomisinin önümüzdeki döneme ait faiz patikasına ilişkin tartışmalar derinleşiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin petrol ve doğalgaz fiyatlarında yarattığı yukarı yönlü baskı, İngiltere'de manşet enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Bu durum, finansal piyasalarda ve vadeli kontratlarda BoE’nin önümüzdeki 12 aylık süreçte politika faizini yeniden artırmak zorunda kalacağı beklentisini doğurdu. Ancak UBS tarafından paylaşılan son makroekonomik analizler, piyasanın bu aşırı şahin beklentisinin boşa çıkabileceğini ve İngiltere’nin faiz artırım baskılarına karşı faiz sabit tutma pozisyonunu koruyacağını gösteriyor.

Enerji şokları karşısında BoE'nin 'Bekle-gör' stratejisi

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki ani tırmanışın üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmesi, merkez bankalarının hareket alanını oldukça daraltıyor. Ancak küresel piyasalarda uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala kontrol altında seyretmesi, BoE’nin bu geçici emtia şoklarını bir süre daha pas geçebileceğine dair en güçlü kanıt. Para otoritesinin, talep kaynaklı olmayan ve tamamen dışsal enerji maliyetlerinden beslenen bu yükselişe, ekonomik aktiviteyi tamamen boğacak ek faiz artışlarıyla yanıt vermesi makro dengeleri altüst edebilir. Bu nedenle, vadeli piyasalarda fiyatlanan ek sıkılaşma adımlarının aksine, bankanın mevcut faiz oranını koruyarak temkinli bir ‘bekle-gör’ politikasına sadık kalması çok daha gerçekçi bir senaryo olarak ağırlık kazanıyor.

Resesyon korkusu ve tahvil piyasasındaki ayrışma

İngiltere ekonomisinden gelen öncü büyüme ve istihdam verileri dahi faiz artırım lobisinin elini zayıflatıyor. İş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri ve tüketici güven endekslerindeki kırılganlık, ekonomiyi stagflasyonist bir sürece sokma riski taşıyor. UBS, piyasaların BoE’nin şahin tonunu agresif fiyatladığını, bankanın aslında büyümeyi korumak adına faiz indirim opsiyonunu masada tutmaya devam ettiğini belirtiyor.

Özetle bu durum tahvil piyasalarında da karşılık buluyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerine yönelmesi, faiz oranlarının piyasa beklentilerinin aksine orta vadede aşağı yönlü hareket edeceğine dair yapısal bir kanıt sunuyor. Kısa vadeli spekülatif baskılar ne kadar güçlü olursa olsun, para otoritesinin önümüzdeki dönemde faizleri sabit tutacağı ve ardından kademeli indirim döngüsüne başlayacağı öngörülüyor.