İngiltere’de şirket yöneticilerinin yatırım iştahı arttı

İngiltere’de şirket yöneticileri, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in kasım ayında açıkladığı bütçenin ardından daha temkinli bir iyimserlik sergiledi. Deloitte’un anketine göre iş dünyasında iyimserlik göstergesi 2025’in dördüncü çeyreğinde eksi yüzde 24’ten eksi yüzde 13’e yükseldi. Bu artışa rağmen genel seviye hâlen ortalamanın altında kaldı.

Reeves, Kasım ayında 26 milyar sterlin (35 milyar dolar) tutarında vergi artışı açıkladı ancak çoğunu erteledi ve artışların 2024’teki ilk bütçeye kıyasla işletmeler üzerindeki etkisi daha sınırlı oldu.

Deloitte’un 55 büyük şirketin CFO’su ile 2–14 Aralık arasında yaptığı anket, yatırım iştahında kısmi bir toparlanmaya işaret etti.

Risk iştahı dipten döndü

Deloitte Başekonomisti Ian Stewart, "İş dünyası hissiyatı halen zayıf ama bir yıl öncesine göre daha olumlu. CFO’lar jeopolitik ve verimlilik konusunda temkinli olsa da güven ve risk iştahı sonbahar dip seviyelerinden yükseldi" dedi.

Sermaye harcamalarını artırmayı öncelikli gören yöneticilerin oranı yüzde 17’ye çıkarak son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisinin gün içinde açıklanması beklenirken, geçen hafta yayımlanan imalat endeksi 2025’in sonlarında zayıf da olsa bir toparlanmaya işaret etmişti.