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İngiltere'de şirketlere enerji yardımı gündemde

İngiltere'de şirketlere 2024 baharına kadar enerji yardımı yapılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi.

Haber Merkezi
Foreks
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İngiltere'de bakanlar, enerji maliyetlerindeki artış karşısında şirketlere destek verilmesine yönelik iki paket üzerindeki çalışmayı tamamlamak üzereler.

Financial Times'ın haberine göre, İngiliz bakanlar şirketlere 2024 baharına kadar enerji yardımı sağlamaya hazırlanıyorlar.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın hazırlamakta olduğu paket, gelecek 15 ayda tüm şirketlere enerji maliyetleri için düşük seviyede bir destek verilmesini öngörüyor. Bunun yanı sıra enerji yoğun üretim yapan şirketlere ekstra destek sağlanması da gündemde.

İngiltere'de hükümet, şirketlerin enerji maliyetlerine destek olmak için bir fiyat sınırı uygulanmasına yönelik olarak Eylül ayında Enerji Faturası Rahatlatma Uygulaması'nı ortaya koymuştu. Bu destek Mart sonunda bitecek.

Maliye Bakanı Hunt'ın yeni destek paketlerini Noel'den önce duyurması bekleniyor.