İngiltere'de tahvil ihracına, iktidar değişikliği etkisi: Rekor talep

İngiltere’de İşçi Partisi'nin Temmuz ayında ezici bir zafer kazanmasının ardından yatırımcıların Hazine tahvillerin olan iştahı arttı.

Yeni dönemdeki ilk tahvil ihracında İngiltere Hazinesi 110 milyar sterlinden (144 milyar dolar) fazla talep topladı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, tahvil ihracı Haziran ayında belirlenen rekoru yakaladı ve ihraç teklifinin büyüklüğüne kıyasla şimdiye kadar görülmüş en yüksek talebi çekti.

RBC Stratejisti Megum Muhic, 15 ila 20 yıllık vadelerin ne kadar iyi performans gösterdiğine atıfta bulunarak, "İhraca yönelik çok güçlü talep, sektörün geçen yılki performansının devamına işaret ediyor. Hazine tahvilleri bankaların hazine birimleri ve emeklilik fonları da dahil olmak üzere çeşitli tipteki yatırımcılar cazip bir noktada" dedi.

Saxo Bank Stratejisti Althea Spinozzi ise, "Kurumsal yatırımcılar yüzde 4,375'lik kuponu çekici bulabilirken, vade riskli bir durum olmaya devam ediyor. İngiltere enflasyonunun yılın sonlarına doğru toparlanması muhtemel ve yaklaşan sonbahar bütçesi, vadeye daha fazla baskı uygulayabilecek kemer sıkma önlemlerini desteklemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Yeni Maliye Bakanı Rachel Reeves, tablolarda 22 milyar sterlinlik bir kara deliğe dikkat çekerek kamu maliyesiyle genel olarak başa çıkılmaması durumunda bunun ciddi sonuçları olacağını söyledi.