İngiltere’de tüketici güveni 1,5 yılın zirvesinde

İngiltere'de tüketici güveni bu ay, hanelerin kendi finansal durumlarına ilişkin bakış açısının iyileşmesiyle Ağustos 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Pazar araştırma firması GfK'nın ocak ayı tüketici güven endeksi -16 olarak açıklandı. Bu rakam, aralık ayına göre 1 puanlık artışa işaret ediyor ve ekonomistlerin Reuters anketindeki öngörüsüyle uyumlu.

Beş güven göstergesinden üçü bu ay düşüş kaydetti. Önümüzdeki 12 ay için ekonomik görünüm endeksi 2 puan azalarak -31'e gerilerken, önümüzdeki yıl kişisel finansmandaki beklenen değişikliklere dair ölçüm 4 puan artarak +6'ya yükseldi.

GfK Tüketici İçgörüleri Direktörü Neil Bellamy, "Tüketiciler bir kez daha kontrol edebilecekleri şeylere -kendi harcama ve tasarruflarına- odaklanırken, geniş ekonomiye olan güven düşük kalmaya devam ediyor" dedi.