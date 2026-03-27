İngiltere’de tüketici güveni bir yılın en düşük seviyesinde

GfK’nin aylık tüketici güveni endeksi Şubat’taki -19 seviyesinden Mart’ta -21’e gerileyerek, Nisan 2025’teki fatura artışları sonrası kaydedilen seviyeye yakın bir değer aldı.

GfK’nin tüketici içgörüleri direktörü Neil Bellamy, “İnsanlar ekonominin Orta Doğu’daki çatışmanın etkilerini atlatacak kadar güçlü olmadığını düşünüyor” dedi. En büyük düşüş, hane halklarının gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik beklentilerinde yaşandı. Kişisel mali durum algısı ise büyük ölçüde değişmedi.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun yıl ortasında yüzde 3,5’e yaklaşacağını öngörürken, OECD tahminini daha da yukarı çekerek bu yıl için ortalama yüzde 4 olarak açıkladı. GfK’nin araştırması, hane halkı enflasyon beklentilerinde Kasım’dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Aynı hafta yayımlanan Citi-YouGov anketi ise beklentilerde son 20 yılın en sert sıçramasını göstermişti.

Mart verileri ayrıca büyük harcama yapma isteğinde 4 puanlık düşüşe ve tasarruf eğiliminde 6 puanlık artışa işaret etti. Bellamy, “Çatışma hızla çözülmez ya da hükümet enerji faturalarına ek destek sağlamazsa, Mart verilerinde gördüğümüz bu korku dalgası bir sele dönüşebilir” uyarısında bulundu.