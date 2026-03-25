İngiltere’de tüketici güveni zayıfladı

KPMG'nin üç aylık anketinden elde edilen bulgular, ekonomik tablonun kötüleştiğini düşünen tüketicilerin yarısının harcamalarını kısdığını ortaya koydu. Aynı grubun büyük satın alımlarını erteleme oranı ise bir önceki çeyreğin 34 puanının üzerine çıkarak yüzde 40'a yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 62'si ekonominin kötüye gittiğini düşünürken bu oran, 2025'in dördüncü çeyreğindeki yüzde 58 seviyesinin üzerine çıktı. Ekonominin kötüleştiğine inananların yüzde 85'i market fiyatlarını, yüzde 84'ü fatura maliyetlerini, yüzde 52'si ise dışarıda yeme-içme giderlerini temel kaygı kaynağı olarak gösterdi. Mali durumunu "güvensiz" olarak tanımlayanların oranı da dördüncü çeyrekteki yüzde 22'den yüzde 25'e çıktı.

KPMG İngiltere'nin tüketici, perakende ve eğlence sektörleri başkanı Linda Ellett, Orta Doğu'daki süregelen çatışmanın enerji ve market fiyatları üzerindeki fiili ve potansiyel etkisi göz önüne alındığında tüketici kaygısındaki artışın şaşırtıcı olmadığını belirtti. Anket, 5-16 Mart tarihleri arasında 3.000 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi.