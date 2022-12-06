İngiltere'de tüketici harcamaları enflasyonunun gerisinde

İngiltere'de tüketici harcamalarında büyüme enflasyondaki yükselişin çok gerisinde kaldı.

Barclaycard tarafından kredi kartı ve banka kartı harcamalarından derlenen verilere göre, tüketici harcamaları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 3,9 arttı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesinde gerçekleşmişti.

Ekim'de perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 yükselmişti.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre Kasım ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Ekim ayında satışlarda büyüme yüzde 1,6 seviyesinde kalmıştı.

Karşılaştırılabilir mağazalar dikkate alındığında Kasım ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi. Ekim'de artış yüzde 1,2 seviyesindeydi.