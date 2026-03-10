İngiltere'de tüketici harcamalarında artış yavaşladı

İngiltere'de tüketici harcamaları şubat ayında sınırlı artış gösterdi. Barclays verilerine göre yıllık bazda harcamalar %1,1 yükseldi, ocak ayında artış %0,8 olmuştu.

Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle beş tüketiciden dördü yakıt fiyatları, enerji faturaları ve enflasyonun artmasından endişe duyuyor. Katılımcıların yarısından fazlası seyahatlerde olası aksamalardan kaygılandığını, yaklaşık yarısı ise enerji kullanımını azaltma, tasarruf yapma ve büyük harcamaları erteleme gibi önlemler aldığını belirtti.

Barclays, kart harcamalarının genel olarak zayıf kaldığını ancak isteğe bağlı harcamaların altı ayın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

British Retail Consortium (BRC) verilerine göre büyük perakendecilerde satışlar şubatta yıllık %1,1 arttı. Ocakta artış %2,7, 12 aylık ortalama ise %2,3 seviyesindeydi. Online gıda dışı satışlar yıllık %1,3 geriledi.

BRC Başkanı Helen Dickinson, bahar döneminde satışların artmasını umduklarını ancak Orta Doğu’daki çatışmanın toparlanmayı sekteye uğratabileceğini söyledi.

BRC’nin anketi 1–28 Şubat tarihlerini kapsıyor.