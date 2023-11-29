İngiltere'de tüketici kredilerinde son 5 yılın en hızlı artışı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, İngiliz tüketiciler Ekim ayına kadar olan 12 aylık dönemde borçlanma hızlarını son beş yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Verilere göre tüketici kredileri Ekim 2018'e kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 8,1 ile en yüksek artışı gösterdi.

BoE ayrıca, kredi verenlerin geçen ay konut alımları için 47.383 ipoteği onayladığını, bunun Temmuz ayından bu yana en yüksek oran olduğunu ancak yine de bir yıl önce ipotek maliyetlerindeki keskin artıştan çok daha düşük olduğunu söyledi.