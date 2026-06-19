İngiltere'de tüketicilerin kaygıları derinleşti

GfK Tüketici İçgörüleri Direktörü Neil Bellamy, "Ana göstergedeki hareketsizlik yanıltıcı; yüzeyin altında güvenin zayıfladığına dair yeni işaretler var" dedi.

Gençlerde sert düşüş

Bellamy'ye göre bu ayki en sert düşüş, geleneksel olarak en iyimser kesimler arasında yer alan 16-29 yaş grubunda yaşandı. Söz konusu grupta güven bir ayda 11 puan gerileyerek eksi 2'ye düştü; bu, iki yılın en düşük seviyesi. Düşüşü hem kişisel mali beklentilerdeki hem de genel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerdeki sert gerileme sürükledi.

Hiçbir demografik grupta pozitif güven kalmadı

Bellamy, yıllık geliri 50.000 sterlin ve üzeri olan yüksek gelirli hanelerin de Haziran itibarıyla negatif bölgeye geçmesiyle birlikte artık hiçbir demografik grupta pozitif güven skoru kalmadığını belirtti. "Güven, ekonomik veya siyasi her türlü belirsizliğe karşı kırılgan olmayı sürdürüyor" dedi.

Alt göstergelerin seyri

Kişisel mali duruma ilişkin önümüzdeki yıl beklentisi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 puan düşük olan eksi 2'de yatay seyretti. Geçmiş 12 aya yönelik kişisel mali değerlendirme 3 puan, genel ekonomik değerlendirme ise 2 puan geriledi. Öte yandan önümüzdeki 12 aylık ekonomik görünüm beklentisi 2 puan yükselerek eksi 36'ya çıktı; ancak bu seviye bir yıl öncenin hâlâ 8 puan gerisinde kalıyor. Büyük alım yapma niyetini ölçen endeks geçen yılın Haziran'ına göre 4 puan düşük olan eksi 20'de sabit kaldı.

29 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında 2.003 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete dayanan GfK verileri, İngiltere'de siyasi belirsizlik ortamında tüketici güveninin giderek daha kırılgan bir yapıya büründüğüne işaret ediyor.