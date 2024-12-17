İngiltere'de ücret artışları yeniden hızlandı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı rakamlara göre, ortalama düzenli ücret ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5,2 artarken, işsizlik seviyesi bu dönemde yüzde 4,3'te kaldı.

Boş pozisyonlar da üç aylık dönemde düşmesine rağmen pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor.

ONS istatistikçisi Liz McKeown, “Bir yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde yavaşlayan ikramiye hariç ücret artışı, özel sektör ücretlerindeki daha güçlü büyümenin etkisiyle son dönemde hafif bir artış gösterdi” dedi.