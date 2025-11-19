İngiltere'de ücret artışları yılın zirvesinde

Brightmine, bu artışın Ağustos ve Eylül aylarında yürürlüğe giren daha yüksek kamu sektörü ücret anlaşmalarını yansıttığını belirtti.

Brightmine yöneticisi Sheila Attwood, "İlk göstergeler, 2026 ücret artışlarının muhtemelen sabit kalacağını ve potansiyel olarak daha düşük seviyelere gerileyebileceğini gösteriyor, çünkü maliyet baskıları işverenler üzerinde ağırlığını sürdürüyor" dedi.

Araştırmaya göre kamu sektöründe medyan ücret artışı %3,8 olurken özel sektörde bu oran %3 oldu. Ücret artışlarının %53'ü 2024 seviyelerinin altında kalırken %13'ü üstünde gerçekleşti.

Anket, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında yürürlüğe giren ve 460.000'den fazla çalışanı kapsayan 24 ücret artışına dayanıyor.

İşverenlerin %44'ü ücret artışlarının çalışanların beklentilerinin gerisinde kaldığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası, ekonomideki enflasyon baskısının işaretleri için ücret artışını yakından takip ediyor.