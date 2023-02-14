İngiltere'de ücretler enflasyonu körükleyebilir

2022 sonunda beklenenden hızlı artan ücretlerin enflasyon üzerinde yaratacağı etkinin, İngiltere Merkez Bankası üzerinde, gelecek ay faiz artışı yapmasına yönelik baskıları arttırabileceği düşünülüyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ikramiyeler hariç ortalama kazançların Aralık ayına kadar geçen üç aylık sürede bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 daha yüksek olduğunu açıkladı. Bu, pandemi dönemi hariç, verilerin kaydedilmeye başlandığı 2001'den bu yana en hızlı artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Rakamların, işgücü piyasasındaki sıkılığa dair önemli bir işaret olarak görülmesiyle birlikte, çift haneli enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazlasını yapması gerektiğine yönelik beklenti de güçleniyor.

Capital Economics ekonomisti Ashley Webb, "Sıkı işgücü piyasası, birkaç ay daha dirençli bir ülke içi enflasyonist baskı kaynağı olmaya devam edecek. İngiltere Merkez Bankası'nın önünde bir veya iki faiz artışı daha olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Sıkı işgücü piyasasına dair gösterge olan işsizlik oranı ise İngiltere'de Aralık ayında yüzde 3,7 olarak Kasım ayına göre değişim göstermedi.