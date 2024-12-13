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İngiltere’de vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

BoE anketine göre, İngiltere’de vatandaşın enflasyon beklentileri kasım ayında yükseldi.

Haber Merkezi
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İngiltere’de vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
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İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yaptığı üç aylık ankete göre, İngiliz halkının enflasyon beklentileri kasım ayında artış gösterdi.

BoE'den yapılan açıklamada, önümüzdeki yıl için medyan enflasyon beklentilerinin son ankette yüzde 2,7'den yüzde 3,0'a yükselerek şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri de yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıktı.

Yaklaşık beş yıl sonraki enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükselerek mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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