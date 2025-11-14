İngiltere’de vergi planı geri adımı sterlini aşağı çekti

  1. Ekonomim
Sterlin, gelir vergisi artışının rafa kalkacağı haberleriyle değer kaybetti.

MUFG Bank’tan Lee Hardman, Financial Times’ın İngiliz hükümetinin 26 Kasım bütçesinde gelir vergisi artışı planlarını bırakacağı yönündeki haberine sterlinin verdiği olumsuz tepkinin, bütçenin güvenilirliğine ilişkin endişeleri gösterdiğini söyledi.

Hardman’a göre bu karar, hükümetin kamu maliyesine duyulan güveni yeniden tesis etmek yerine "kamuoyu nezdindeki popülariteyi ve İşçi Partisi içindeki istikrarı" öncelediği şeklinde yorumlanabilir.

Hardman, hükümetin yine de ekonomik büyümeyi baskılayacak ve İngiltere Merkez Bankası’na faiz indirimleri için daha fazla alan sağlayacak mali sıkılaştırma önlemleri sunmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Sterlin dolar karşısında yüzde 0,5 düşerek 1,3126 seviyesine kadar gerilemesini ardından 1,3173'ten işlem görüyor.

