İngiltere'de yeni araç tescilleri 5 aydır geriliyor

Daha önce pazarın büyümesini sağlayan filo kayıtları yıllık %4,0 oranında düşerken, özel araç kayıtları %4,6 ve çok daha küçük olan iş sektörü %3,3 oranında arttı.

SMMT, hibrit elektrikli araç tescillerinin %7,9 ve plug-in hibrit tescillerinin %19,3 arttığını, akülü elektrikli araç tescillerinin ise %41,7 yükseldiğini açıkladı.

SMMT, bataryalı elektrikli araçların Şubat ayında pazarda %25,3'lük bir paya sahip olduğunu ve bunun da İngiliz hükümetinin bu yıl için öngördüğü %28'lik oranın gerisinde kaldığı anlamına geldiğini belirtti.

SMMT, elektrikli araç satışlarında bu ay görülen artışın, birçok elektrikli araç modelinin ilk kez pahalı otomobiller için araç vergisi ekine tabi olacağı Nisan ayında yapılacak vergi değişiklikleri göz önüne alındığında şaşırtıcı olmadığını da sözlerine ekledi.

Alıcıların vergiden kaçınmak için son şanslarını kullanmaları ve ayrıca 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni 2025 plaka tescilinden yararlanmaları nedeniyle Mart ayında elektrikli araç alımının daha da artması bekleniyor.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, “Şubat ayı rakamları genel pazarın durgun olduğunu gösterse de, iyi haber elektrikli otomobil alımının artıyor olması” dedi.”