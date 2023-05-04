İngiltere'de yeni otomobil pazarı yüzde 11,6 büyüdü

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede geçen ay trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısının yüzde 11,6 artarak 132 bin 990'a ulaştığı, bunun 2021'den bu yana en yüksek nisan verisi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Nisan ayı verisinin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,4 daha düşük olduğu bildirilen açıklamada, bu yılın ilk 4 ayında ülkede trafiğe katılan yeni otomobil sayısının 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 arttığı belirtildi.

Geçen ay en çok satan yeni otomobilin 3 bin 550 adet ile Ford Puma, 3 bin 250 adet ile Vauxhall Corsa ve 3 bin 73 ile Kia Sportage olduğu kaydedilen açıklamada, yılın ilk 4 ayında ise ülkede en çok satan yeni otomobilin 14 bin 34 adet ile Vauxhall Corsa olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Yeni otomobil pazarı, tedarik zinciri baskılarının hafifletilmesinin yardımıyla giderek büyüyor." ifadesini kullandı.