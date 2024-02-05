İngiltere’de yeni otomobil satışı yükseldi

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ocak ayında trafiğe kayıt olan otomobil sayısının yüzde 8,2 artarak toplam 142 bin 876’ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede trafiğe kayıt olan yeni BEV (bataryalı elektrikli) otomobil sayısının geçen ay yıllık bazda yüzde 21 artarak 20 bin 935’e, yeni PHEV (Hibrit elektrikli otomobil) sayısının da yüzde 31,1 yükselerek 11 bin 944’e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede geçen ay trafiğe kayıt olan yeni benzinli otomobil sayısının yüzde 7,5 artarak 81 bin 905 bine çıktığı ifade edilen açıklamada, yeni dizel otomobil sayısının ise aynı dönemde yüzde 10,1 azalarak 9 bin 348’e gerilediği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede geçen ay itibariyle 2022 yılından bu yana trafiğe kayıt olan yeni elektrikli otomobil sayısının toplamda 1 milyona ulaştığı belirtildi.