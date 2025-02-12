İngiltere'de yoksulların enflasyon şokundan kurtulması için 2 yıl gerekiyor!

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün (NIESR) yeni bir analizine göre, İngiltere'nin en yoksul hanelerinin yaşam standartlarının enflasyon şokundan kurtulması 2027 yılına kadar sürecek.

NIESR, 2025 ve 2026 yıllarında reel harcanabilir gelirlerde öngörülen artışların, hanelerin en alttaki yüzde 40'ı için son dönemde yaşanan düşüşü telafi etmeyeceği konusunda uyardı.

Kuruluş yayınladığı tahminlerde, bu grup için yaşam standartlarının 2027'nin sonuna kadar 2022 öncesi seviyelere dönmeyeceğini söyledi.

İngiliz hane halkı, mali krizden bu yana zaten durgun bir reel ücret dönemiyle karşı karşıya kalmıştı ve 2022'nin sonlarında İngiltere'de %11'in üzerine çıkan yüksek enflasyon nedeniyle küresel olarak en çok sıkışanlar arasındaydı. Enflasyonun, yüksek enerji faturaları nedeniyle bu yıl yeniden yükselmesi bekleniyor.

NIESR direktör yardımcısı Adrian Pabst, "Yaşam standartları toplamda yükseliyor ve bu gerçekten zor geçen yılların ardından kesinlikle memnuniyet verici. Ancak bu artış, eşdeğer hane halkı reel harcanabilir geliri ile ölçüldüğünde 2022-24 yılları arasında yaşam standartlarındaki düşüşü telafi etmeyecektir" dedi.