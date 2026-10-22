İngiltere'de yüksek ücretli sektörlerde genç istihdamı sert geriledi

İngiltere'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilen 18-24 yaş grubundaki nüfus, söz konusu üç yıllık konjonktürde %30 gibi radikal bir kayıp yaşadı. Aynı zaman zarfında finansal hizmetler sektöründeki genç istihdamı ise %10 oranında geriledi. Bu iki stratejik alandaki toplam genç çalışan hacmi yaklaşık 208 binden 163 bine çekilirken, ekonominin diğer geleneksel sektörlerindeki genç istihdam oranlarının genel olarak yatay kalması, daralmanın nitelikli sektörlerde kümelendiğini tescilledi.

Genç işsizliğinde konjonktürel zirve

Resmi makroekonomik veriler, genç işsizlik oranının yaz döneminde %16 eşiğini aşarak 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu durum, akademik mezuniyet sonrası işgücü piyasasına giriş süreçlerine dair kaygıları derinleştiriyor. Açık iş pozisyonlarındaki hacimsel daralma, artan istihdam maliyetleri ve teknolojik otomasyon süreçleri, yapısal işsizliği körükleyen temel makro dinamikler olarak sıralanıyor. Ülke genelinde yıllık ortalama kazancın finansta 52 bin sterlin, bilgi teknolojilerinde ise 50 bin sterlin sınırında seyretmesi, gençlerin uğradığı refah kaybının boyutunu da gözler önüne seriyor.

Teknolojik otomasyon ve pandemi sonrası yapısal dinamikler

İşgücü piyasasındaki bu yapısal değişimin arkasında tek parametre yapay zeka entegrasyonu değil. Şirketlerin deneyimsiz personeli işe alma iştahındaki marjinal düşüşün yanı sıra, istihdam kayıplarının büyük bölümünün gelişmiş yapay zeka modellerinin yaygınlaşmadığı 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşmiş olması bu tezi destekliyor. Pandemi sonrası teknoloji segmentindeki konjonktürel yavaşlama ve uzaktan çalışma modellerinin getirdiği oryantasyon zorlukları, giriş seviyesi kadroların tasfiyesinde çarpan etkisi yarattı.

Yapay zeka entegrasyonu ve istihdam dalgası

Sektörel maliyet yönetimi ve teknolojik dönüşümün en somut örneği, İngiliz bankacılık devi Barclays’in operasyonel verimlilik ve yapay zeka entegrasyonu kapsamında 5 bin kişilik istihdam azaltma planını duyurmasıyla somutlaştı. Finansal kurumlardaki bu yapısal küçülme, gençlerin iş üstünde deneyim kazandığı başlangıç pozisyonlarını doğrudan ortadan kaldırıyor. Analistler, giriş seviyesi kadroların erimesinin orta ve uzun vadede ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermaye stokunu zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.

İstihdamın düşük katma değerli sektörlere kayması

Teknoloji ve finans alanlarındaki bu sert daralmaya tezat olarak, genç nüfus için alternatif istihdam sahaları inşaat, ulaştırma, depolama ile sanat ve eğlence sektörlerinde yoğunlaşıyor. 2019 yılından bu yana genç istihdam momentumunu yukarıda tutan bu alanlar, yüksek verimlilik sunan dijital ve finansal sektörlerdeki işgücü kaybını niceliksel olarak dengelese de niteliksel ve gelir odaklı yapısal bir makasın açılmasına neden oluyor.