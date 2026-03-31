İngiltere'de zincir mağazalarda fiyat artışları hızlandı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından paylaşılan verilere göre, mağaza fiyat enflasyonu Mart ayında yıllık bazda %1,2 seviyesine yükseldi. Bu oran, Şubat ayındaki %1,1'lik artışın üzerine çıksa da son üç aylık ortalama olan %1,3'ün hafif altında kaldı.

BRC Başkanı Helen Dickinson, Orta Doğu’daki çatışmaların tedarik zincirlerine yansımaya başladığını belirterek, “Perakendeciler fiyatlara etkisini mümkün olduğunca sınırlamak için tedarikçileriyle çalışacak, ancak enflasyon yükselecek” dedi.

Verilere göre gıda enflasyonu martta yüzde 3,4’e gerileyerek bir önceki ayki yüzde 3,5’in altına indi. Gıda dışı ürünlerde ise fiyatlar şubatta yüzde 0,1 düşüşün ardından martta yüzde 0,1 artış kaydetti. BRC ayrıca yeni işgücü piyasası düzenlemeleri ve sağlıklı gıdalarla ilgili yasaların perakendecilerin maliyetlerini artırabileceğini ve enflasyonu yukarı çekebileceğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası’nın özellikle gıda fiyatlarını yakından izlediği, çünkü bunların halkın enflasyon beklentilerini doğrudan etkilediği ve mart ayında beklentilerin 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı ifade edildi. BRC’nin anketi 1-7 Mart tarihleri arasında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının hemen ardından gerçekleştirildi.