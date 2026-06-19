İngiltere’deki %1,2’lik perakende hacim artışı enflasyonist baskıyla faiz indirimlerini erteler mi?

Mağazaların peş peşe devreye aldığı agresif indirim kampanyaları ile mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar, gıda dışı perakende ve hazır giyim sektöründe yoğun bir ticaret trafiği yarattı. Vatandaşların online platformlarda ve fiziki pazarlarda bütçelerini harcamaya yöneltmesi, imalat ve lojistik çarklarının da ikinci çeyrek sonuna doğru ivme kazanmasını sağladı. Ekonomik aktivitedeki bu ani hareketlilik, enflasyonla mücadele eden para otoritelerinin gevşeme takvimini ileri bir tarihe ertelemesine yol açabilir.

Tüketici iştahı enflasyonun ateşini yeniden körükleyebilir

Alışveriş şenliği iç piyasada nakit parayı hızlandırırken, bu durum İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) elini zorlaştırıyor. Piyasada tüketim bu kadar canlıyken şirketlerin etiket fiyatlarını düşürmeyeceğini bilen finans çevreleri, yakın vadeli faiz indirimi bahislerini masadan bütünüyle kaldırdı. Yaşanan bu son hareketlilik, özellikle İngiltere genelinde yapışkan hale gelen hizmet sektörü enflasyonunun kontrol altına alınmasını ciddi şekilde geciktirecektir.

Tahvil dünyasında sıkı duruş beklentisi kuvvetleniyor

Döviz pariteleri ve uluslararası tahvil piyasalarından yansıyan en güncel seans hareketleri, sterlin varlıklarına yönelik kurumsal fon ilgisinin yeniden tırmanışa geçtiğini doğruluyor. İngiltere iç tüketimindeki bu güçlü duruş sebebiyle faizlerin uzun süre daha zirve noktasında kalacağını öngören küresel fon yöneticileri, paralarını yüksek getiri sunan nakit enstrümanlara kaydırıyor. Önümüzdeki süreçte tüketim eğiliminde yeni bir yavaşlama tescillenmediği müddetçe, borçlanma maliyetlerindeki sıkı duruşun korunması kaçınılmaz görünüyor.