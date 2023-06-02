İngiltere'den enerji yatırımcılarına çağrı: Projelerinizi ilerletin

İngiltere elektrik sistem işletmecisi (National Grid ESO), projelerin şebeke bağlantı süreçlerini hızlandırmak için adım attıklarını açıkladı. Buna göre, elektrik üretim projelerinin şebekeye bağlantısının 10 yıl içinde yapılması sağlanacak.

Bu kapsamda ESO, elektrik üretim yatırımcılarından projelerini acilen ilerletmelerini ya da şebeke bağlantı sırasını işgal etmemeleri için sıradan çekilmelerini istedi.

Böylece, yeni projelerin şebeke bağlantısı için sıraya girerek elektrik üretim kapasitesinin artırılması ve bağlantı bekleme sürelerinin 10 yıl kadar kısaltılması sağlanacak.

National Grid ESO, ilerleme kaydetmeyen projeleri belirleyebilmek için yatırımcılardan güncel proje takvimlerini istedi.

Kurumun bu adımı, ülkede projelerin devreye girme sürelerinin çok uzun olduğu ve şebeke bağlantısı için sıra bekleyen yatırımların her geçen gün çoğaldığına ilişkin eleştirilerin artmasının ardından geldi.

ESO verilerine göre, halihazırda 40 gigavat kapasiteyi bulan 220 proje 2026'dan önce şebekeye bağlanmak için sırada bekliyor. Ancak, bu projelerin sadece yarısı planlama aşamasına geçti ve bazıları da şebekeye bağlanma sürelerini 14 yılın üzerine varan sürelerde uzattı.