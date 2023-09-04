İngiltere'den enflasyon açıklaması

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyonun 2023 sonuna kadar yarı yarıya düşme yolunda olduğunu söyledi ve yaz tatilinden sonra parlamentonun yeniden açılması öncesinde, en önemli önceliklerinin enflasyon olduğunu belirtti.

İngiltere'de enflasyon oranının yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 5 seviyesine kadar düşmesi bekleniyor. Bu da Ocak ayında görülen yüzde 10,1 seviyesinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Başbakan Rishi Sunak'ın, 2023 yılı için seçmenlere verdiği beş önemli sözden birisi enflasyonu bu yıl yarıya indireceği yönündeydi.

Hunt yaptığı açıklamada, enflasyon soğudukça hane halkı bütçeleri üzerindeki baskının azalmaya başlayacağını söyledi. Ayrıca büyümeyi artırmak için kamu sektöründe verimliliği artırma çabalarının altını çizdi.