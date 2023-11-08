İngiltere'den faiz indirimi beklentileriyle Sterlin zayıfladı

ING analisti Francesco Pesole, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill'in bu hafta yaptığı yorumların ardından piyasaların faiz indirimi olasılığını değerlendirmeleriyle Sterlin'in (GBP) düştüğünü söyledi.

Pesole'ye göre Pill, Ekim ayında enflasyonda bir başka keskin düşüş olacağını söyledi ve BOE yetkililerinin "daha uzun süre daha yüksek bir faizi zorlama" yönündeki önceki çabalarıyla çelişerek, 2024 ortalarında faiz indirimlerini ima etti.

"BOE beklentilerinde yolun aşağısında daha fazla güvercin yeniden fiyatlandırma için alan görüyor" ifadelerini kullanan Pesole, piyasaların Ağustos 2024'e kadar 30 baz puanlık BoE faiz indirimi fiyatladığını ve bunun ABD ve Euro Bölgesi beklentilerine kıyasla oldukça mütevazı göründüğünü söyledi.